Исполняющим полномочия главы Верхнебуреинского района назначили Антона Харина

Ранее он занимал пост первого заместителя главы Хабаровского района.

Источник: Администрация Хабаровского района

ХАБАРОВСК, 15 октября, AmurMedia. Временно исполняющим полномочия главы Верхнебуреинского района Хабаровского края назначен Антон Харин. Об этом говорится в распоряжении губернатора Хабаровского края от 13.10.2025 года.

«Назначить Харина Антона Сергеевича временно исполняющим полномочия главы Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края с 14 октября 2025 г. на срок до дня избрания главы Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края в установленном порядке и вступления его в должность», — говорится в распоряжении губернатора.

Ранее Антон Харин работал в администрации Хабаровского района.