Исполняющим полномочия главы Верхнебуреинского района назначили Антона Харина

«Назначить Харина Антона Сергеевича временно исполняющим полномочия главы Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края с 14 октября 2025 г. на срок до дня избрания главы Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края в установленном порядке и вступления его в должность», — говорится в распоряжении губернатора.