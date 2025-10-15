Исполняющим полномочия главы Верхнебуреинского района назначили Антона Харина

ХАБАРОВСК, 15 октября, AmurMedia. Временно исполняющим полномочия главы Верхнебуреинского района Хабаровского края назначен Антон Харин. Об этом говорится в распоряжении губернатора Хабаровского края от 13.10.2025 года.
«Назначить Харина Антона Сергеевича временно исполняющим полномочия главы Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края с 14 октября 2025 г. на срок до дня избрания главы Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края в установленном порядке и вступления его в должность», — говорится в распоряжении губернатора.
Ранее Антон Харин работал в администрации Хабаровского района.