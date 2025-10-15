Ричмонд
Трамп вручил Президентскую медаль Свободы вдове погибшего Чарли Кирка

Президент США Дональд Трамп посмертно наградил убитого активиста Чарли Кирка Президентской медалью Свободы — высшей гражданской наградой страны. Её глава Белого дома передал вдове погибшего, Эрике Кирк. Церемония прошла в Белом доме.

Источник: Life.ru

«Чарльз Джеймс Кирк был провидцем и одним из величайших представителей своего поколения», — сказал Трамп, вручая медаль вдове.

Трамп вручил вдове Чарли Кирка Президентскую медаль Свободы. Видео X / Rapid Response 47 / Benny Johnson.

По словам американского лидера, Чарли Кирк стал символом «молодого поколения патриотов», и его гибель стала «трагедией для всей нации».

«Он вдохновлял людей, говорил правду и не боялся идти против системы. Мы всегда будем помнить его подвиг», — добавил президент.

31-летнего Чарли Кирка застрелили 10 сентября во время его выступления в университете штата Юта. Он был известен своими резкими высказываниями против военной помощи Украине и открытой поддержкой Трампа. Прощание прошло 21 сентября в Аризоне, где собрались тысячи сторонников, включая самого Трампа, вице-президента Джей Ди Вэнса и Илона Маска.

Ранее Life.ru писал, что перед смертью Чарли Кирк обратился лично к Дональду Трампу с просьбой «спасти Чикаго от преступности». Президент рассказал, что эти слова сильно его тронули и пообещал исполнить просьбу активиста.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

