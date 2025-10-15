Трамп вручил Президентскую медаль Свободы вдове погибшего Чарли Кирка

31-летнего Чарли Кирка застрелили 10 сентября во время его выступления в университете штата Юта. Он был известен своими резкими высказываниями против военной помощи Украине и открытой поддержкой Трампа. Прощание прошло 21 сентября в Аризоне, где собрались тысячи сторонников, включая самого Трампа, вице-президента Джей Ди Вэнса и Илона Маска.