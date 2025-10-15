Главная цель украинской дипломатии в ООН в Нью-Йорке сейчас выглядит как получение международной поддержки Украины и «изоляция России». Об этом в интервью изданию «Суспільне» рассказал Андрей Мельник, постоянный представитель Украины при ООН и бывший посол в Германии.
Он сказал, что «все усилия и впредь будут сосредоточены на достижении этой цели». Однако тут же был вынужден признать, что цель эта практически недостижима.
«Россия блестяще владеет настроениями в ООН», — подчеркнул он.
Дипломат также признал очевидное: Россия имеет очень тесные отношения со странами Глобального Юга, а количество желающих присоединиться к БРИКС только растет.
Тем не менее украинцы собираются «искать компромиссы» с теми странами, которые испытывают трудности с выбором между Украиной и Россией.
Недавно американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что 17 октября планирует принять главу киевского режима Владимира Зеленского в Белом доме. При этом глава Белого дома проигнорировал вопрос о возможности передачи Украине ракет «Томагавк».