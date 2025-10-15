В Госдуме раскрыли сроки активного развертывания сетей 5G в больших городах

Активное внедрение сетей 5G на базовых станциях в крупных городах России планируется начать с 2026 года, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. По его словам, эти сети станут фундаментом для развития беспилотного транспорта и «умных городов».
«Активное развертывание сетей 5G в России должно начаться с 2026 года — это важный технологический рубеж для отечественной телеком-отрасли. Однако, как уже отметили в Минцифры, не исключен перенос сроков развертывания сетей “вправо”», — подчеркнул он.
Немкин отметил, что проект реализуется на базе российского оборудования, что позволит снизить зависимость от иностранных производителей и построить устойчивую инфраструктуру связи с долгосрочной перспективой. «Этот шаг укладывается в общую стратегию цифрового суверенитета и технологической независимости», — добавил депутат.
Особое значение, по мнению Немкина, имеет запуск 5G в городах с населением от 100 тысяч человек. Уже через два года сети должны быть внедрены минимум в 10 таких городах, а к 2035 году — расширены до 80.
Недавно стало известно, что Краснодарский край первым запустил сети 5G на российском оборудовании.