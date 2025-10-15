Telegraph: НАТО готовит разрешение сбивать истребители России

Напомним, в конце сентября в Польше подняли в воздух национальные и союзные самолёты. Польские представители объяснили это активностью российской авиации над Украиной. Также сообщалось, что Польша готова сбивать российские самолёты, которые окажутся в её воздушном пространстве без разрешения. В случае падения обломков на территории НАТО Варшава не собирается выслушивать претензии от Москвы.