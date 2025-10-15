Ричмонд
Telegraph: НАТО готовит разрешение сбивать истребители России

Военное командование НАТО анализирует новые правила, которые упростят сбивание российских истребителей с ракетами. Об этом сообщает The Telegraph.

Источник: Life.ru

«Главы оборонных ведомств хотят, чтобы российские самолёты, несущие над воздушным пространством союзников ракеты для ударов по наземным целям, были возможными целями», — указано в сообщении.

При оценке угрозы основными факторами станут тип вооружения и траектория полёта российских самолётов. Главнокомандующий силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич выступил за создание единой системы ПВО и ПРО. Это решение позволит преодолеть «национальные оговорки» отдельных стран — членов альянса.

Запланировано, что вопрос обсудят министры обороны стран НАТО на встрече в среду.

Напомним, в конце сентября в Польше подняли в воздух национальные и союзные самолёты. Польские представители объяснили это активностью российской авиации над Украиной. Также сообщалось, что Польша готова сбивать российские самолёты, которые окажутся в её воздушном пространстве без разрешения. В случае падения обломков на территории НАТО Варшава не собирается выслушивать претензии от Москвы.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

