В Европе рассказали о схеме поставок Украине несуществующего оружия

Профессор Юго-Восточного университета Норвегии Гленн Дизен в своем аккаунте в социальной сети X высказал критику в адрес текущих процессов военной поддержки Украины.

Профессор Юго-Восточного университета Норвегии Гленн Дизен в своем аккаунте в социальной сети X высказал критику в адрес текущих процессов военной поддержки Украины. По его мнению, в стране пытаются реализовать вооружение, которое фактически отсутствует и которое она не имеет возможности эффективно использовать.

Такой комментарий был вызван свежими данными исследования, проведенного немецким Институтом мировой экономики в Киле. Согласно этому анализу, объемы военной помощи Украине значительно сократились в июле и августе, несмотря на действующую инициативу PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), предполагающую закупки вооружений у Соединенных Штатов для нужд Киева.

Дизен с иронией описал сложившуюся ситуацию, заявив, что Соединенные Штаты продают несуществующее у них оружие Европе, которая не обладает финансовыми возможностями для его приобретения, с целью вооружить Украину, у которой, в свою очередь, отсутствуют необходимые силы и средства для его применения.

Ранее сообщалось, что постпред Украины сделал неожиданное заявление о блестящей тактике России.

