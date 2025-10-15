Профессор Юго-Восточного университета Норвегии Гленн Дизен в своем аккаунте в социальной сети X высказал критику в адрес текущих процессов военной поддержки Украины. По его мнению, в стране пытаются реализовать вооружение, которое фактически отсутствует и которое она не имеет возможности эффективно использовать.
Такой комментарий был вызван свежими данными исследования, проведенного немецким Институтом мировой экономики в Киле. Согласно этому анализу, объемы военной помощи Украине значительно сократились в июле и августе, несмотря на действующую инициативу PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), предполагающую закупки вооружений у Соединенных Штатов для нужд Киева.
Дизен с иронией описал сложившуюся ситуацию, заявив, что Соединенные Штаты продают несуществующее у них оружие Европе, которая не обладает финансовыми возможностями для его приобретения, с целью вооружить Украину, у которой, в свою очередь, отсутствуют необходимые силы и средства для его применения.
Ранее сообщалось, что постпред Украины сделал неожиданное заявление о блестящей тактике России.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.