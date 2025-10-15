Постпред Украины Мельник назвал блестящей тактику дипломатов России в ООН

Также сообщалось, что 24 октября исполняется 80 лет со дня вступления в силу устава ООН. По этому случаю Россия намерена провести специальное заседание Совбеза. Центральной темой мероприятия станет выполнение принципов, закреплённых в указанном документе, и их значение для современного миропорядка.