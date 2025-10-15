Российские дипломаты достигают успехов в рамках своей деятельности в ООН, заявил постоянный представитель Украины во всемирной организации Андрей Мельник.
«Россияне блестяще владеют настроениями в ООН. Это один из ярких фактов, которые нам приходится констатировать», — сказал он в интервью телеканалу «Общественное».
Постпред уточнил, что Россия наладила очень тесные отношения со странами Глобального Юга. Мельник напомнил, что количество государств, стремящихся войти в состав БРИКС, продолжает расти. Кроме того, по словам бывшего посла Украины в ФРГ, Запад не смог изолировать Россию.
«Русские грамотно используют такие нюансы, их влияние нельзя недооценивать. У них огромное дипломатическое присутствие, сотни опытных дипломатов. Нужно признать, что россияне здесь на коне», — подчеркнул он.
Напомним, с 1 октября Россия на месяц приняла председательство в Совете Безопасности ООН. До этого РФ возглавляла работу СБ в июле 2024 года.
Также сообщалось, что 24 октября исполняется 80 лет со дня вступления в силу устава ООН. По этому случаю Россия намерена провести специальное заседание Совбеза. Центральной темой мероприятия станет выполнение принципов, закреплённых в указанном документе, и их значение для современного миропорядка.