Сенат США в восьмой раз отклонил проект о финансировании правительства

Сенат США в восьмой раз подряд отклонил законопроект республиканцев о финансировании правительства. Об этом сообщает издание The Hill. Таким образом, частичная приостановка работы федеральных структур продлится уже третью неделю.

Источник: Life.ru

Против инициативы проголосовали 49 сенаторов, «за» — 45. Для принятия документа требовалось 60 голосов. Лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тун резко высказался в адрес демократов, обвинив их в намеренном затягивании кризиса.

«Демократы не успокоятся, пока семьи военнослужащих и государственных служащих не выстроятся в очередь в продовольственных магазинах или не посетят кредиторов в день выплаты жалованья», — заявил он.

Политик подчеркнул, что затяжка с утверждением бюджета уже ставит под угрозу выплаты тысячам военных и работников госструктур.

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп поручил военному министру Питу Хегсету направить все доступные средства на выплату зарплат военным. По словам президента, он не позволит демократам «держать в заложниках безопасность страны». Трамп пообещал сделать всё, чтобы армейцы получили свои деньги вовремя, несмотря на шатдаун.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

