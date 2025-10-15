Сенат США в восьмой раз отклонил проект о финансировании правительства

Против инициативы проголосовали 49 сенаторов, «за» — 45. Для принятия документа требовалось 60 голосов. Лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тун резко высказался в адрес демократов, обвинив их в намеренном затягивании кризиса.
«Демократы не успокоятся, пока семьи военнослужащих и государственных служащих не выстроятся в очередь в продовольственных магазинах или не посетят кредиторов в день выплаты жалованья», — заявил он.
Политик подчеркнул, что затяжка с утверждением бюджета уже ставит под угрозу выплаты тысячам военных и работников госструктур.
Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп поручил военному министру Питу Хегсету направить все доступные средства на выплату зарплат военным. По словам президента, он не позволит демократам «держать в заложниках безопасность страны». Трамп пообещал сделать всё, чтобы армейцы получили свои деньги вовремя, несмотря на шатдаун.
