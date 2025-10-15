Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна намерена восстановить диалог между США и Россией для развития торговли и укрепления мира. Об этом 15 октября сообщил пресс-секретарь Лу ы Огаст Болл. По его словам, парламентарий планирует в ближайшее время провести контакты с представителями РФ, включая встречу с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым. Переговоры могут состояться уже в октябре.