СМИ: Трамп может сделать неожиданный ход против России с помощью Китая

При этом журналист отмечает, что главной сложностью для Вашингтона является двойственная позиция Пекина. С одной стороны, Китаю невыгодно вступать в конфронтацию с Москвой, с другой — чрезмерное сближение России и США также представляет для него стратегические риски. Несмотря на это, как считает Фасбендер, американский президент будет предпринимать попытки перетянуть Китай на свою сторону в противостоянии с Россией.