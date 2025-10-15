Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Трамп может сделать неожиданный ход против России с помощью Китая

Американский лидер Дональд Трамп может рассмотреть возможность привлечения Китая к оказанию давления на Россию для ускорения завершения конфликта на Украине.

Американский лидер Дональд Трамп может рассмотреть возможность привлечения Китая к оказанию давления на Россию для ускорения завершения конфликта на Украине. Такую точку зрения высказал немецкий журналист Томас Фасбендер в своей авторской колонке, опубликованной изданием Berliner Zeitung.

Как полагает автор, администрации Трампа необходимы союзники для реализации этого плана, и одним из ключевых партнеров в данном случае может выступить Китай. Фасбендер предполагает, что в случае формирования американо-китайского альянса две державы получат возможность принудить Россию к заключению мирного соглашения.

При этом журналист отмечает, что главной сложностью для Вашингтона является двойственная позиция Пекина. С одной стороны, Китаю невыгодно вступать в конфронтацию с Москвой, с другой — чрезмерное сближение России и США также представляет для него стратегические риски. Несмотря на это, как считает Фасбендер, американский президент будет предпринимать попытки перетянуть Китай на свою сторону в противостоянии с Россией.

По мнению автора, инструментом давления на Пекин может стать торговая политика Вашингтона, включающая применение пошлин и тарифов. Эти меры могут быть использованы для того, чтобы склонить китайское руководство к совместной работе над урегулированием украинского конфликта.

Ранее сообщалось, что в Европе рассказали о схеме поставок Украине несуществующего оружия.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше