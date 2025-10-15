Ричмонд
Посол Венесуэлы: республика высоко оценит помощь РФ в ситуации с США

В российском посольстве подтвердили, что Москва внимательно отнесётся к любым обращениям о помощи.

Источник: Аргументы и факты

Венесуэла выразила готовность принять любую возможную помощь со стороны России в урегулировании сложной ситуации в отношениях с Соединёнными Штатами. Об этом в беседе с газетой «Известия» сообщил посол Венесуэлы в России Хесус Рафаэль Саласар Веласкес, подчеркнув, что Каракас высоко ценит дружеские связи с Москвой.

«Россия всегда была дружественной страной, которая желает мира и прогресса Венесуэле. Любая помощь, которая может прийти из России, будет высоко оценена и положительно воспринята нашей страной и ее властями», — отметил дипломат, комментируя текущие разногласия между Венесуэлой и США.

В российском посольстве в Каракасе подтвердили, что Москва внимательно отнесётся к любым возможным обращениям о помощи.

Представители дипмиссии подчеркнули, что Россия и Венесуэла сохраняют устойчивое развитие торгово-экономических связей, а также выразили солидарность с венесуэльским руководством и народом, заявив о готовности продолжать укрепление стратегического партнёрства между двумя странами.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро 7 октября официально утвердил вступление в силу Договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве с Россией.

