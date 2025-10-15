Постпред Украины Мельник: РФ блестяще владеет настроениями в ООН

В ходе интервью Андрей Мельник также обратил внимание на растущую роль России в международных организациях и подчеркнул, что многие страны Глобального Юга поддерживают инициативы Москвы. Он добавил, что формат БРИКС становится все более привлекательным для новых участников, что говорит о сохранении для России широких возможностей в сфере внешней политики.