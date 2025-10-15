«Расширяем зону обязательной эвакуации семей с детьми из Купянского района. На заседании совета обороны области приняли решение о принудительной эвакуации семей с детьми из 27 населённых пунктов Великобурлукской, шести — Вильхуватской и семи — Шевченковской территориальных общин», — сообщил Синегубов.
По его словам, эвакуация связана с обострением ситуации на Купянском направлении. В общей сложности под переселение подпадает 409 семей. Власти утверждают, что такие меры необходимы «для спасения жизней детей и мирных жителей».
Ранее Life.ru писал, что в Верховной раде уже смирились с возможной потерей Купянска. Депутат Марьяна Безуглая открыто заявила, что ситуация на фронте катастрофическая, а отчёты Генштаба — ложь. По её словам, власти сознательно скрывают прорыв линии обороны, чтобы не вызвать панику.
