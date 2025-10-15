Ситуация обострилась: Киев начал массовую эвакуацию под Купянском

Ранее Life.ru писал, что в Верховной раде уже смирились с возможной потерей Купянска. Депутат Марьяна Безуглая открыто заявила, что ситуация на фронте катастрофическая, а отчёты Генштаба — ложь. По её словам, власти сознательно скрывают прорыв линии обороны, чтобы не вызвать панику.