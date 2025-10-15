Посол РФ в США Дарчиев выразил соболезнования в связи с убийством Кирка

Посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев на встрече с членом Палаты представителей США Анной Паулиной Луной выразил соболезнования в связи с убийством её соратника по Республиканской партии, консервативного активиста Чарли Кирка, сообщили в российской дипломатической миссии.
«Посол России выразил соболезнования Паулине Луне в связи с жестоким убийством её соратника, видного общественного деятеля Чарли Кирка, чей день рождения и посмертное награждение президентской медалью свободы отмечаются сегодня», — говорится в сообщении.
Напомним, 14 октября глава Белого дома Дональд Трамп вручил вдове убитого активиста Эрике Кирк президентскую медаль свободы. Американский лидер отметил, что покойный сделал выдающийся вклад в общественную и политическую жизнь США.
В Чарли Кирка стреляли 10 сентября, когда он выступал на территории университета в штате Юта. На следующий день был задержан подозреваемый в убийстве активиста.