Трамп пригрозил Испании торговыми пошлинами из-за скупости в НАТО

Как заявил хозяин Белого дома, он серьёзно подумывает наказать Мадрид за нежелание тратить больше на оборону НАТО.
«В действительности я думал над тем, чтобы наказать их в торговле посредством пошлин за сделанное ими. И я, возможно, поступлю таким образом», — сказал Трамп, комментируя ситуацию.
Он добавил, что считает невероятно неуважительным отказ Испании повышать расходы на оборону до 5% ВВП, как требуют США. Американский лидер подчеркнул: «Думаю, их следует за это наказать».
Ранее Life.ru пиал, что Дональд Трамп уже разделил европейских лидеров на «любимчиков» и тех, кто ему «совсем не нравится». На саммите в Шарм-эш-Шейхе он признался, что с некоторыми политиками ЕС у него «давние тёплые отношения», а других он «не стал бы даже приглашать на обед». При этом имён он называть не стал, но намекнул — среди «неприятных» лидеров есть и представители Западной Европы.
