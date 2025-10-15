Ричмонд
Трамп пригрозил Испании торговыми пошлинами из-за скупости в НАТО

Дональд Трамп вновь раздал «щелбаны» союзникам по НАТО — на этот раз под горячую руку американского лидера попала Испания. Президент США заявил, что может ввести против Мадрида пошлины, если страна не начнёт платить больше за оборону.

Источник: Life.ru

Как заявил хозяин Белого дома, он серьёзно подумывает наказать Мадрид за нежелание тратить больше на оборону НАТО.

«В действительности я думал над тем, чтобы наказать их в торговле посредством пошлин за сделанное ими. И я, возможно, поступлю таким образом», — сказал Трамп, комментируя ситуацию.

Он добавил, что считает невероятно неуважительным отказ Испании повышать расходы на оборону до 5% ВВП, как требуют США. Американский лидер подчеркнул: «Думаю, их следует за это наказать».

Ранее Life.ru пиал, что Дональд Трамп уже разделил европейских лидеров на «любимчиков» и тех, кто ему «совсем не нравится». На саммите в Шарм-эш-Шейхе он признался, что с некоторыми политиками ЕС у него «давние тёплые отношения», а других он «не стал бы даже приглашать на обед». При этом имён он называть не стал, но намекнул — среди «неприятных» лидеров есть и представители Западной Европы.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

