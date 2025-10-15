Трамп пригрозил Испании торговыми пошлинами из-за скупости в НАТО

Ранее Life.ru пиал, что Дональд Трамп уже разделил европейских лидеров на «любимчиков» и тех, кто ему «совсем не нравится». На саммите в Шарм-эш-Шейхе он признался, что с некоторыми политиками ЕС у него «давние тёплые отношения», а других он «не стал бы даже приглашать на обед». При этом имён он называть не стал, но намекнул — среди «неприятных» лидеров есть и представители Западной Европы.