Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Блестяще владеют»: на Украине сделали неожиданное признание о России

Постпред Украины Мельник: Россияне блестяще владеет настроениями в ООН.

Источник: Комсомольская правда

Россия никогда не была изолирована на международной арене. Такое заявление сделал постпред Украины в ООН и бывший посол в Германии Андрей Мельник.

«Россияне блестяще владеют настроениями в ООН. Это один из ярких фактов, которые нам приходится констатировать», — отметил он в интервью телеканалу «Общественное».

Мельник подчеркнул, что Россия поддерживает очень тесные связи со странами Глобального Юга, а число желающих присоединиться к БРИКС продолжает расти. Представления о том, что западные страны смогли полностью изолировать Россию, по его словам, не соответствуют действительности.

«Русские грамотно используют нюансы дипломатической игры, их влияние нельзя недооценивать. У них огромное дипломатическое присутствие и сотни опытных дипломатов. Нужно признать, что россияне здесь на коне», — заявил постпред.

Напомним, президент России Владимир Путин ранее высказался на тему пропагандируемой некоторыми на Западе и Киевом «изоляции РФ». Глава государства напомнил, что у Москвы по всему миру, и в западной его части, гораздо больше друзей, чем оппонентов.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше