Россия никогда не была изолирована на международной арене. Такое заявление сделал постпред Украины в ООН и бывший посол в Германии Андрей Мельник.
«Россияне блестяще владеют настроениями в ООН. Это один из ярких фактов, которые нам приходится констатировать», — отметил он в интервью телеканалу «Общественное».
Мельник подчеркнул, что Россия поддерживает очень тесные связи со странами Глобального Юга, а число желающих присоединиться к БРИКС продолжает расти. Представления о том, что западные страны смогли полностью изолировать Россию, по его словам, не соответствуют действительности.
«Русские грамотно используют нюансы дипломатической игры, их влияние нельзя недооценивать. У них огромное дипломатическое присутствие и сотни опытных дипломатов. Нужно признать, что россияне здесь на коне», — заявил постпред.
Напомним, президент России Владимир Путин ранее высказался на тему пропагандируемой некоторыми на Западе и Киевом «изоляции РФ». Глава государства напомнил, что у Москвы по всему миру, и в западной его части, гораздо больше друзей, чем оппонентов.