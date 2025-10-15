«Блестяще владеют»: на Украине сделали неожиданное признание о России

Напомним, президент России Владимир Путин ранее высказался на тему пропагандируемой некоторыми на Западе и Киевом «изоляции РФ». Глава государства напомнил, что у Москвы по всему миру, и в западной его части, гораздо больше друзей, чем оппонентов.