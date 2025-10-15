Слуцкий предложил ужесточить меры против недобросовестных управляющих компаний

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил увеличить срок, в течение которого повторное грубое нарушение лицензионных требований ведет к отзыву лицензии у управляющих компаний, с 12 до 24 месяцев. По словам политика в интервью ТАСС, соответствующий законопроект уже разработан депутатами фракции ЛДПР и вскоре будет внесён в Госдуму.