Слуцкий предложил ужесточить меры против недобросовестных управляющих компаний

Слуцкий отметил, что новая мера для УК станет серьёзным сдерживающим фактором.

Источник: Комсомольская правда

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил увеличить срок, в течение которого повторное грубое нарушение лицензионных требований ведет к отзыву лицензии у управляющих компаний, с 12 до 24 месяцев. По словам политика в интервью ТАСС, соответствующий законопроект уже разработан депутатами фракции ЛДПР и вскоре будет внесён в Госдуму.

«Предлагается усилить ответственность недобросовестных управляющих компаний. Срок, в течение которого повторное грубое нарушение лицензионных требований повлечет отзыв лицензии, будет увеличен с 12 до 24 месяцев», — подчеркнул Слуцкий.

Он также отметил, что эта мера станет серьёзным сдерживающим фактором и «заставит компании работать добросовестно на постоянной основе, а не только в период проверок».

Недавно стало известно, что в 2026 году в сфере ЖКХ произойдут изменения. Так, в России вводится единая отчетность для управляющих компаний. Их обяжут предоставлять документы, свидетельствующие о деятельности, в ГИС ЖКХ по общей форме.

