Слуцкий предложил усилить меры по контролю управляющих компаний

В частности, он выступил за увеличение срока, в течение которого повторное грубое нарушение лицензионных требований может привести к отзыву лицензии, с 12 до 24 месяцев. Как сообщил политик ТАСС, соответствующий законопроект уже подготовлен депутатами ЛДПР и в ближайшее время будет внесён на рассмотрение Госдумы.