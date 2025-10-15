Ричмонд
Слуцкий предложил усилить меры по контролю управляющих компаний

Инициатива направлена на повышение ответственности недобросовестных управляющих организаций в сфере ЖКХ.

Источник: Аргументы и факты

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил внести изменения в законодательство, направленные на ужесточение контроля за деятельностью управляющих компаний.

В частности, он выступил за увеличение срока, в течение которого повторное грубое нарушение лицензионных требований может привести к отзыву лицензии, с 12 до 24 месяцев. Как сообщил политик ТАСС, соответствующий законопроект уже подготовлен депутатами ЛДПР и в ближайшее время будет внесён на рассмотрение Госдумы.

По словам Слуцкого, инициатива направлена на повышение ответственности недобросовестных управляющих организаций в сфере ЖКХ. Увеличение контрольного периода позволит более эффективно выявлять систематические нарушения и предотвращать случаи халатного отношения к своим обязанностям.

Парламентарий подчеркнул, что подобная мера станет серьёзным сдерживающим механизмом.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов напомнил, что с 1 марта 2026 года изменится установленный срок оплаты коммунальных услуг. Теперь граждане смогут вносить платежи до 15-го числа каждого месяца.

