Зачем Трампу передавать ракеты «Tomahawk» Украине: полковник Баранец назвал три мотива

США рассматривают возможность передачи Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk (Томагавк). Эти ракеты способны поражать цели на расстоянии до 2,5 тысяч километров. Полковник Виктор Баранец, военный обозреватель KP.RU, объяснил, почему это может быть выгодно Дональду Трампу.
— У него на сей счет свои доводы. Их минимум три. Первый — показать внутренней Америке и союзникам, какой он крутой и решительный, и таким образом взбодрить свои рейтинги, — рассказал Баранец.
По словам эксперта, вторая причина — попытка надавить на Москву. Угроза поставок «Томагавков» может использоваться как инструмент давления, чтобы получить уступки со стороны Кремля. Третья причина, отметил полковник, — желание испытать новые сухопутные пусковые установки этих ракет в реальной обстановке.
— Тут, как говорится, и ежику давно понятно, что Украина стала для НАТО настоящим испытательным полигоном всех видов оружия. С моря (подлодок и крейсеров) «Томагавки» США много раз уже запускали. А вот с земли — пока ни разу. И именно сейчас в США идут испытания сухопутной платформы для запуска «Томогавков», — подчеркнул Баранец.