На Украине раскрыли истинную цель Зеленского на переговорах с Трампом

Бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала высказал предположение о целях предстоящей встречи Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом. По мнению эксперта, украинский лидер будет использовать эти переговоры как последнюю возможность для того, чтобы втянуть Соединенные Штаты в прямое противостояние с Россией.
Соскин заявил, что запрос на предоставление крылатых ракет Tomahawk, по его оценке, преследует именно эту цель. Однако, как полагает политолог, Трамп вряд ли согласится на такой шаг, поскольку полностью осознаёт колоссальные риски, которые подобное решение повлечет как для самой Америки, так и лично для него.
Эксперт резюмировал, что подобные действия не соответствуют внешнеполитической модели нынешнего американского президента, который, по его мнению, не станет идти на подобную эскалацию.
