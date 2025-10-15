Гуцул заявила, что власти требовали от неё уйти с поста главы Гагаузии

«С первого дня мне поставили ультиматум: предать народ Гагаузии и отказаться от мандата башкана в обмен на закрытие сфабрикованного дела», — отметила Гуцул.
Такие действия она назвала не правосудием, а грязным политическим шантажом.
«Теперь, когда об этом говорят и мои международные адвокаты, всему миру очевидна истинная природа этого преследования. Мой ответ был и будет один: я с народом. До конца!» — передают слова Гуцул адвокаты.
