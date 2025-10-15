Ричмонд
Гуцул заявила, что власти требовали от неё уйти с поста главы Гагаузии

Власти Молдавии требовали от главы Гагаузии Евгении Гуцул уйти с поста для прекращения дела против неё, заявила политик в интервью ТАСС.

«С первого дня мне поставили ультиматум: предать народ Гагаузии и отказаться от мандата башкана в обмен на закрытие сфабрикованного дела», — отметила Гуцул.

Такие действия она назвала не правосудием, а грязным политическим шантажом.

«Теперь, когда об этом говорят и мои международные адвокаты, всему миру очевидна истинная природа этого преследования. Мой ответ был и будет один: я с народом. До конца!» — передают слова Гуцул адвокаты.

Биография Евгении Гуцул
Возглавив Гагаузию от пророссийской партии «Шор», Евгения Гуцул стала одной из самых обсуждаемых персон в политике Молдавии. Заявив о намерении укрепить связи с Россией, она вызвала сопротивление администрации президента и правящей партии. Рассказываем главное из ее биографии.
