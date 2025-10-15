В Германии раскрыли, как США хотят переманить союзника РФ

Трамп планирует использовать рычаги экономического давления на китай.
Президент США Дональд Трамп может попытаться привлечь Китай к переговорам для оказания давления на Россию с целью скорейшего завершения конфликта на Украине. Об этом высказался немецкий журналист Томас Фасбендер в своей статье для издания Berliner Zeitung.
«Трампу нужны союзники, одним из которых может стать Китай, и если Китай и США объединятся, они смогут попытаться заставить Россию заключить мир», — отметил журналист. Фасбендер добавил, что Трамп использует экономические рычаги, в частности тарифную политику и пошлины, чтобы убедить китайское руководство сотрудничать по украинскому вопросу.
Трамп неоднократно менял свою позицию по конфликту на Украине после встреч с лидерами России и Украины, призывая Москву к переговорам и заявляя о возможности возвращения Киевом утраченных территорий. Его изменившаяся риторика вызвала обеспокоенность у европейских дипломатов и была воспринята как попытка дистанцировать США от участия в конфликте. Ранее Трамп заявил, что разочаровался в российском президенте Владимире Путине, о чем писал RT. Тем не менее он продолжает считать отношения с ним хорошими.