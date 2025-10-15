В Германии раскрыли, как США хотят переманить союзника РФ

Трамп неоднократно менял свою позицию по конфликту на Украине после встреч с лидерами России и Украины, призывая Москву к переговорам и заявляя о возможности возвращения Киевом утраченных территорий. Его изменившаяся риторика вызвала обеспокоенность у европейских дипломатов и была воспринята как попытка дистанцировать США от участия в конфликте. Ранее Трамп заявил, что разочаровался в российском президенте Владимире Путине, о чем писал RT. Тем не менее он продолжает считать отношения с ним хорошими.