Стало известно, что Путин обсудит сотрудничество с новым президентом Сирии

Президент Российской Федерации Владимир Путин 15 октября 2025 года встретится в Москве с временным президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа, сообщает сирийское агентство SANA.
Визит главы переходного правительства запланирован как официальный, его ключевым пунктом станут переговоры, посвящённые обсуждению актуальных вопросов международной и региональной повестки. Отдельное внимание стороны намерены уделить перспективам углубления взаимодействия между Россией и Сирией.
В числе мероприятий поездки Ахмеда аш-Шараа также значится встреча с представителями сирийской диаспоры, проживающими в России.
Ранее сообщалось, что сирийский руководитель может посетить российскую столицу 15 сентября в связи с проведением первого Российско-Арабского саммита. Однако мероприятие было отложен, и цели тогдашнего визита не оглашались.
