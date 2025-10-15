Ричмонд
+14°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, что Путин обсудит сотрудничество с новым президентом Сирии

Президент Российской Федерации Владимир Путин 15 октября 2025 года встретится в Москве с временным президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа, сообщает сирийское агентство SANA.

Президент Российской Федерации Владимир Путин 15 октября 2025 года встретится в Москве с временным президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа, сообщает сирийское агентство SANA.

Визит главы переходного правительства запланирован как официальный, его ключевым пунктом станут переговоры, посвящённые обсуждению актуальных вопросов международной и региональной повестки. Отдельное внимание стороны намерены уделить перспективам углубления взаимодействия между Россией и Сирией.

В числе мероприятий поездки Ахмеда аш-Шараа также значится встреча с представителями сирийской диаспоры, проживающими в России.

Ранее сообщалось, что сирийский руководитель может посетить российскую столицу 15 сентября в связи с проведением первого Российско-Арабского саммита. Однако мероприятие было отложен, и цели тогдашнего визита не оглашались.

Читайте также: Раскрыт неожиданный ответ РФ на предложение Филиппин объединиться против Китая.