Губернатор Самарской области вышел из себя из-за отношения чиновника к мемориалу участникам ВОВ: Главу района с позором уволили

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ярко выразил недовольство главой Кинельского района Юрием Жидковым и отправил его в отставку.
Инцидент произошёл во время выездной проверки реконструируемых муниципальных объектов. В сети появились видео, где Федорищев вместе с Жидковым осматривают камень — губернатор кратко оценивает увиденное и, похлопав чиновника по плечу, заявил: «Уволен!».
Известно, что Жидков возглавлял район с 2020 года.
Позже выяснилось, что конфликт возник из-за разбитой мемориальной таблички, которую посвятили героям Великой Отечественной войны. Губернатор потребовал объяснений, на что Жидков ответил, что это «просто камень». Федорищев в ответ отметил: «А значит, может лежать как мусор».
Фото: губернатор региона Вячеслав Федорищев в своем канале в Max.
«Можно исправить недостаток компетенций, опыта, знаний. Но если в душе вот такое отношение к нашим героям — это край. Слишком эмоционально? Да. Уволен», — подчеркнул губернатор.
После случившегося Жидков рассказал о своей реакции: «Мне обидно, но стараюсь держаться». По словам бывшего главы, недоразумение связано с историей камня: изначально он стоял в парке как заготовка под памятник участникам ВОВ, затем его перенесли к школе для использования в музее, однако табличку забыли снять.
