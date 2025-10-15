Губернатор Самарской области вышел из себя из-за отношения чиновника к мемориалу участникам ВОВ: Главу района с позором уволили

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин освободил Михаила Гусмана от должности первого заместителя гендиректора ТАСС. Распоряжение опубликовано на сайте правовых актов. Подчеркивалось, что Михаил Гусман посвятил работе в ТАСС около 30 лет. На должности первого заместителя он трудился с 1999 года. В последние 25 лет он также выпускал программу «Формула власти». Кроме того, Гусман входит в советы и комитеты ЮНЕСКО.