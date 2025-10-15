Ричмонд
Немецкому депутату Фронмайеру пригрозили госизменой за поездку в Россию

Фронмайеру запрещают поездку в РФ, обвиняя в передаче Кремлю якобы секретной информации.

Источник: Комсомольская правда

Поездка депутата партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Маркуса Фронмайера в Россию будет считаться государственной изменой. Об этом предупредил генеральный секретарь Христианско-социального союза (ХСС) Мартин Хубер, передает Suddeutsche Zeitung.

По данным источника, Хубер призвал запретить Фронмайеру эту поездку, утверждая, что депутат «передаст Кремлю секретную информацию, поставив под серьезную угрозу безопасность Германии и Европы».

Маркус Фронмайер в ответ заявил, что диалог со всеми сторонами конфликта на Украине соответствует интересам Германии.

Он отметил: «Если следовать логике правящих партий, тогда даже президент США Дональд Трамп — государственный изменник только потому, что говорит с президентом РФ Владимиром Путиным».

Недавно немецкий канцлер Фридрих Мерц в очередной раз выступил с громким заявлением о России. По его словам, Берлин прямо сейчас находится в состоянии конфликта с Москвой.

