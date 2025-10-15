Поездка депутата партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Маркуса Фронмайера в Россию будет считаться государственной изменой. Об этом предупредил генеральный секретарь Христианско-социального союза (ХСС) Мартин Хубер, передает Suddeutsche Zeitung.
По данным источника, Хубер призвал запретить Фронмайеру эту поездку, утверждая, что депутат «передаст Кремлю секретную информацию, поставив под серьезную угрозу безопасность Германии и Европы».
Маркус Фронмайер в ответ заявил, что диалог со всеми сторонами конфликта на Украине соответствует интересам Германии.
Он отметил: «Если следовать логике правящих партий, тогда даже президент США Дональд Трамп — государственный изменник только потому, что говорит с президентом РФ Владимиром Путиным».
Недавно немецкий канцлер Фридрих Мерц в очередной раз выступил с громким заявлением о России. По его словам, Берлин прямо сейчас находится в состоянии конфликта с Москвой.