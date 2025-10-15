Ричмонд
Казахстан становится в ряд ключевых участников глобальных программ МАГАТЭ

Казахстанская делегация под руководством Председателя Агентства Республики Казахстан по атомной энергии Алмасадама Майдановича Саткалиева приняла участие в работе Второго министерского заседания Группы по термоядерной энергии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), проходившего в рамках 30-й Международной конференции по термоядерной энергии, передает DKNews.kz.

Источник: DKNews.kz

Согласно предварительному порядку выступлений, определённому Секретариатом МАГАТЭ, Казахстану было предоставлено слово первым среди национальных делегаций.

Это стало подтверждением признания роли страны в развитии мирного атома, научных исследований и международного сотрудничества в области перспективных энергетических технологий.

В своём выступлении глава делегации выразил благодарность организаторам и партнёрам мероприятия — МАГАТЭ, Китайскому управлению по атомной энергии (CAEA), Народному правительству провинции Сычуань, а также спонсорам Народному правительству города Чэнду и Китайской национальной ядерной корпорации (CNNC) за проведение форума, ставшего важной площадкой для обмена опытом и укрепления международного научного взаимодействия.

Казахстан и МАГАТЭ связывает многолетнее партнёрство, направленное на развитие мирного использования атомной энергии, повышение ядерной и радиационной безопасности, а также внедрение инновационных технологий в энергетической сфере.

Казахстан представил свои достижения в области управляемого термоядерного синтеза, в том числе деятельность исследовательского комплекса «Казахстанский токамак для материаловедения (КТМ)» в городе Курчатов. Установка предназначена для испытаний передовых материалов для будущих термоядерных реакторов, что позволяет Казахстану принимать участие в крупных международных научных программах, включая проект ITER.

«Мы готовы к дальнейшему расширению научного сотрудничества с ведущими центрами Китая и других стран. Казахстанский токамак для материаловедения может стать платформой для объединения усилий учёных и развития совместных международных проектов в области термоядерной энергетики» Алмасадам Саткалиев.

Казахстан выразил поддержку инициативам Китайской Народной Республики и МАГАТЭ, направленным на продвижение международных проектов в сфере управляемого термоядерного синтеза, и подтвердил готовность к углублению совместных исследований.

В заключение было подчеркнуто, что международное сотрудничество в области термоядерного синтеза должно стать символом коллективного успеха мирового научного сообщества и важным шагом на пути к обеспечению глобальной энергетической безопасности человечества.

