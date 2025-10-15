Казахстан становится в ряд ключевых участников глобальных программ МАГАТЭ

Казахстан представил свои достижения в области управляемого термоядерного синтеза, в том числе деятельность исследовательского комплекса «Казахстанский токамак для материаловедения (КТМ)» в городе Курчатов. Установка предназначена для испытаний передовых материалов для будущих термоядерных реакторов, что позволяет Казахстану принимать участие в крупных международных научных программах, включая проект ITER.