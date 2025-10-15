«Этого никто не хочет»: в США обеспокоены последствиями поставок Tomahawk Украине

Поставки ракет Tomahawk Киеву станут жёсткой «красной линией» на предстоящей встрече главы киевского режима Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил подполковник в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.
По его словам, Трамп хорошо осознаёт, что передача таких ракет осложнит ситуацию и значительно увеличит риск прямого столкновения с Россией.
«Tomahawk может быть оснащён ядерным зарядом, в отличие от других ракет. Это самая серьёзная красная линия, после которой начинается точка невозврата», — подчеркнул Дэвис.
Эксперт отметил, что украинская сторона не способна самостоятельно использовать эти ракеты — для их запуска необходимы американские военные специалисты. Это, по мнению Дэвиса, автоматически втянет США в вооружённый конфликт.
«Если дадим украинцам Tomahawk, мы фактически сами оказываемся в конфликте, а этого никто не хочет», — резюмировал он.
Ранее полковник Виктор Баранец посоветовал Трампу перед сном читать ядерную доктрину России. Он также рассказал, к чему может привести данная поставка.
Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин четко заявил, что передача ракет Tomahawk Киеву нанесет непоправимый ущерб отношениям Москвы и Вашингтона.