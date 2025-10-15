Колесник: Зеленский на встрече с Трампом продолжит клянчить ракеты Tomahawk

Владимир Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом продолжит клянчить крылатые ракеты Tomahawk, считает депутат Госдумы Андрей Колесник.
Ранее Трамп подтвердил, что 17 октября собирается встретиться в Белом доме с Зеленским. В Кремле призвали дождаться заявлений американского лидера по итогам встречи с главой киевского режима.
«Я так понимаю, они продолжат обсуждать поставки Tomahawk. Поэтому от Зеленского перед этим можно ожидать чего угодно, в том числе и провокаций. Сейчас выход Трампа на сцену. Он либо проявит себя умным политиком и не поверит в это, либо притворится, что верит, чтобы поставить на Украину эти ракеты. Тогда все иллюзии закончатся, хотя их и не было. Будет понимание, кто на чьей стороне», — сказал aif.ru Колесник.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поставки американских ракет Tomahawk Украине не смогут решить конфликт.