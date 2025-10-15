Колесник: Зеленский на встрече с Трампом продолжит клянчить ракеты Tomahawk

«Я так понимаю, они продолжат обсуждать поставки Tomahawk. Поэтому от Зеленского перед этим можно ожидать чего угодно, в том числе и провокаций. Сейчас выход Трампа на сцену. Он либо проявит себя умным политиком и не поверит в это, либо притворится, что верит, чтобы поставить на Украину эти ракеты. Тогда все иллюзии закончатся, хотя их и не было. Будет понимание, кто на чьей стороне», — сказал aif.ru Колесник.