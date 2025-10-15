Ричмонд
+14°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Колесник: Зеленский на встрече с Трампом продолжит клянчить ракеты Tomahawk

Зеленский и Трамп будут обсуждать на встрече 17 октября поставки ракет Tomahawk, считает депутат. Чтобы убедить США в необходимости поставок Киев может устроить провокации.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом продолжит клянчить крылатые ракеты Tomahawk, считает депутат Госдумы Андрей Колесник.

Ранее Трамп подтвердил, что 17 октября собирается встретиться в Белом доме с Зеленским. В Кремле призвали дождаться заявлений американского лидера по итогам встречи с главой киевского режима.

«Я так понимаю, они продолжат обсуждать поставки Tomahawk. Поэтому от Зеленского перед этим можно ожидать чего угодно, в том числе и провокаций. Сейчас выход Трампа на сцену. Он либо проявит себя умным политиком и не поверит в это, либо притворится, что верит, чтобы поставить на Украину эти ракеты. Тогда все иллюзии закончатся, хотя их и не было. Будет понимание, кто на чьей стороне», — сказал aif.ru Колесник.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поставки американских ракет Tomahawk Украине не смогут решить конфликт.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше