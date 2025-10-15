На Западе испугались подвоха перед встречей Трампа с Зеленским

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Европейские политики боятся, что президент США Дональд Трамп блефует, обещая продать Киеву дальнобойные ракеты Tomahawk, такое мнение высказал в эфире своего YouTube-канала британский геополитический аналитик Александр Меркурис.
«Они (Европейцы. — Прим. Ред.) видят, что Трамп привык много говорить, и сомневаются, что он отправит Киеву Tomahawk, но все равно пытаются повлиять на него, чтобы спасти Зеленского», — сказал он.
По словам эксперта, европейцы не доверяют президенту США после его постоянной смены позиции по Украине, однако у них нет выбора, потому что без США помогать Киеву будет бессмысленно.
«Европейцы пытаются цепляться за какие-то высказывания Трампа, давить на него, потому что альтернатива этим действиям — тянуть Киев на себе, что просто бессмысленно», — подчеркнул Меркурис.
Ранее Трамп объявил, что почти принял решение по вопросу возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, однако хотел бы понять, как киевский режим намерен их использовать.
Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что применение Киевом этих ракет нанесет ущерб отношениям Москвы и Вашингтона. В любом случае Россия готова отвечать на агрессивные действия: отечественные системы ПВО приспособились к ATACMS, приноровятся и к этому виду вооружений.