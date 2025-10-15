«Сам не понял, что сказал»: Захарова отреагировала на шутку Рютте про автомобиль Lada и холодильник

Генсек НАТО Марк Рютте допустил ошибку, процитировав русский анекдот про Lada и холодильник в контексте поставок истребителей F-35 и систем ПВО Patriot, что было совершенно неуместно. Об этом высказалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Фантастический, конечно. Сам не понял, про что анекдот, но рассказал. А шутка-то не про товары народного потребления, а про приоритетность ВПК. Как скажете, Марк, как скажете», — написала Захарова в Telegram-канале.
Ранее, в ходе обсуждения закупок европейскими государствами американских истребителей F-35 и зенитно-ракетных комплексов Patriot, генеральный секретарь НАТО сообщил, что ему в голову приходит «старая русская шутка о Lada и холодильнике».
«Продавец Lada говорит, что автомобиль доставят через десять лет. Реакция [покупателя]: утром или днем? Какая разница? Ну, днем привезут холодильник», — сказал генсек.
По словам генсека, шутка «отлично подходит к ситуации с закупками F-35 и Patriot». Рютте объяснил это высоким спросом на военную технику и выразил надежду, что производители перестанут требовать подписывать с ними контракты на долгий срок.
Напомним, что подобный анекдот, хотя и в иной трактовке, много лет назад использовал в своем выступлении тогдашний президент США Рональд Рейган, когда комментировал советскую плановую экономику. В той версии речь шла о том, что автомобиль должны были доставить через десять лет, но именно на этот день приходился и визит сантехника.
Ранее, комментируя новость о предстоящем обращении президента Франции Эммануэля Макрона, Захарова с иронией спросила, не «российский теневой флот» ли довел французского лидера до такого шага.
Помимо этого, дипломат назвала бесчеловечным варварством решение Латвии о депортации граждан РФ. При этом Захарова отметила, что немедленной высылки россиян из прибалтийской республики не планируется. Тогда официальный представитель МИД подчеркнула, что Россия осуждает нацистские действия Латвии, высылающей людей по признакам национальности и происхождения.