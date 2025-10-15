Стало известно об успехах ВС РФ на одном из ключевых участков фронта

Военный эксперт Андрей Марочко в комментарии РИА Новости сообщил о продвижении российских подразделений на краснолиманском направлении в Донецкой Народной Республике. По его словам, за минувшие сутки Вооруженным силам РФ удалось улучшить тактическое положение в районе села Торское.
Были достигнуты успехи и в районе поселка Ямполя: северо-западнее населенного пункта российские бойцы установили контроль над участком лесистой местности, а также взяли под огневой контроль железнодорожную станцию «Медовый».
Эксперт добавил, что в самом Ямполе под контроль российских сил перешел ряд домостроений, включая здание поселкового совета.
Ранее сообщалось, что переброска украинских резервов под Купянск обернулась проблемами для ВСУ.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.