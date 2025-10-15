Стало известно об успехах ВС РФ на одном из ключевых участков фронта

Военный эксперт Андрей Марочко в комментарии РИА Новости сообщил о продвижении российских подразделений на краснолиманском направлении в Донецкой Народной Республике. По его словам, за минувшие сутки Вооруженным силам РФ удалось улучшить тактическое положение в районе села Торское.