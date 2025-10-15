Экс-нардеп Килинкаров: киевляне снесут Зеленского за блэкауты в городе

Если атаки на энергетику Украины продолжатся, то власть Владимира Зеленского просто снесут, сказал aif.ru экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров, комментируя тот факт, что центр Киева поздним вечером 14 октября погрузился в абсолютную темень из-за проблем с энергетикой.
«Киев обесточен. И если такие атаки на энергетику Украины продолжатся, через месяц от нее просто ничего не останется. И я думаю, ключевой вопрос, который едет решать Зеленский к Трампу, попытаться упросить президента США убедить Владимира Путина прекратить удары по украинской энергетике», — отметил Килинкаров.
Эксперт констатировал, скорее всего, глава киевского режима понял одну простую вещь: людей можно удерживать под штыками, когда у них есть хотя бы минимальные условия для более-менее комфортной жизни.
«И если Зеленский не сможет обеспечить людей элементарным — газом, теплом, водой и канализацией, его просто снесут», — уверен Килинкаров.
Тем более, добавил эксперт, синоптики сообщают, что в этом году зима на Украине будет холодная.
«Зима там еще не вошла в свои права, это произойдет где-то в конце ноября — начале декабря, и она будет лютой, как прогнозируют», — сказал Килинкаров.
По его словам, пока стрелы украинцев из-за ситуации с энергетикой летят в адрес органов местного самоуправления, но уже очень скоро они могут переключиться на центральные органы власти.
«И Зеленский это прекрасно понимает», — подытожил Килинкаров.
Как сообщалось, вечером 14 октября в центре Киева пропало электричество, свет отсутствовал в домах, на предприятиях и на улицах, и даже в метрополитене.