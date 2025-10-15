Экс-нардеп Килинкаров: киевляне снесут Зеленского за блэкауты в городе

«Киев обесточен. И если такие атаки на энергетику Украины продолжатся, через месяц от нее просто ничего не останется. И я думаю, ключевой вопрос, который едет решать Зеленский к Трампу, попытаться упросить президента США убедить Владимира Путина прекратить удары по украинской энергетике», — отметил Килинкаров.