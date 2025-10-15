Раскрыты подробности телефонных переговоров президентов России и Узбекистана

В ходе телефонных переговоров, состоявшихся 14 октября 2025 года, Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев подробно рассмотрели продвижение масштабных совместных проектов, охватывающих торгово-инвестиционную и энергетическую сферы. Об этом информирует пресс-служба Кремля.