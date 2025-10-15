Ричмонд
Раскрыты подробности телефонных переговоров президентов России и Узбекистана

В ходе телефонных переговоров, состоявшихся 14 октября 2025 года, Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев подробно рассмотрели продвижение масштабных совместных проектов, охватывающих торгово-инвестиционную и энергетическую сферы. Об этом информирует пресс-служба Кремля.

В числе главных тем разговора фигурировали актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, включая наращивание товарооборота между Россией и Узбекистаном. Президенты выразили удовлетворение динамикой обмена и подчеркнули эффективную работу профильных министерств обеих стран.

Собеседники подтвердили готовность и дальше укреплять союзнические отношения, подчеркнув стратегическую значимость такого направления для обеих сторон. Было решено сохранить регулярные контакты для координации усилий.

Напомним, ранее Шавкат Мирзиёев отмечал: Россия всегда была и останется для Узбекистана приоритетным стратегическим партнёром и союзником.

