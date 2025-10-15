Ричмонд
В ЕС опасаются обмана перед встречей Трампа с Зеленским

Британский геополитический аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала высказал мнение, что европейские политики испытывают опасения относительно обещаний президента США Дональда Трампа о поставках Киеву дальнобойных ракет Tomahawk.

Британский геополитический аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала высказал мнение, что европейские политики испытывают опасения относительно обещаний президента США Дональда Трампа о поставках Киеву дальнобойных ракет Tomahawk. По словам эксперта, в европейских столицах полагают, что американский лидер может блефовать, и сомневаются в реальности таких поставок, однако продолжают попытки повлиять на его решение, чтобы сохранить поддержку для Владимира Зеленского.

Меркурис отметил, что доверие европейцев к Трампу подорвано его непоследовательной позицией по украинскому вопросу. При этом, как подчеркнул аналитик, у европейских стран нет полноценной альтернативы, поскольку без участия США дальнейшая помощь Киеву теряет практический смысл.

Европейцы, по его словам, вынуждены цепляться за отдельные высказывания американского президента и оказывать на него давление, поскольку единственная альтернатива — самостоятельно нести всё бремя поддержки Украины — представляется им заведомо бесперспективной.

Ранее сообщалось, что на Украине раскрыли истинную цель Зеленского на переговорах с Трампом.

