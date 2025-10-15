В ЕС опасаются обмана перед встречей Трампа с Зеленским

Британский геополитический аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала высказал мнение, что европейские политики испытывают опасения относительно обещаний президента США Дональда Трампа о поставках Киеву дальнобойных ракет Tomahawk. По словам эксперта, в европейских столицах полагают, что американский лидер может блефовать, и сомневаются в реальности таких поставок, однако продолжают попытки повлиять на его решение, чтобы сохранить поддержку для Владимира Зеленского.