Китай и Россия строят сотрудничество на взаимном учёте сильных сторон: Москва делится опытом и технологиями воздушно-десантных операций, а Пекин используя свой производственный потенциал, быстро внедряет лучшие решения на практике. По мнению Sohu, противостояние США в Азии и поддержка Тайваня — один из ключевых стимулов для развития оборонного взаимодействия между странами, в то время как позиции Китая на фоне американской политики сдерживания становятся всё увереннее.