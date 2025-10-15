Объяснено, зачем Китай закупил российские боевые машины десанта на $580 млн

Китайская армия приобрела у России десантные бронемашины на сумму 580 миллионов долларов, несмотря на наличие собственного современного парка такой техники.
Как отмечает Sohu, такой крупный контракт обусловлен стремлением НОАК протестировать возможности российских БМД-4Д, оценить их толстое бронирование, освоить нюансы десантирования, а также изучить опыт российских военных в организации операций подобного типа. Отмечается, что для китайских военных закупка БМД-4Д — способ перенять эффективные методы применения техники в реальных боевых условиях и получить представление о тактике воздушного десанта, пишет «Главный Региональный».
В то же время в Sohu подчеркивают: китайский оборонно-промышленный комплекс располагает собственными средствами для переброски десанта, и данный контракт не означает стратегическую зависимость от российских поставок. Более того, поскольку Россия задействует БМД в военных конфликтах, Москве многие машины также необходимы для собственных нужд.
Издание The Washington Post связало закупку с вероятной подготовкой к операции на Тайване, однако китайские аналитики отмечают, что высадка морского или воздушного десанта — лишь один из сценариев. В арсенале вооружённых сил КНР уже есть возможности для массированных ракетных и авиационных ударов по острову.
Китай и Россия строят сотрудничество на взаимном учёте сильных сторон: Москва делится опытом и технологиями воздушно-десантных операций, а Пекин используя свой производственный потенциал, быстро внедряет лучшие решения на практике. По мнению Sohu, противостояние США в Азии и поддержка Тайваня — один из ключевых стимулов для развития оборонного взаимодействия между странами, в то время как позиции Китая на фоне американской политики сдерживания становятся всё увереннее.
