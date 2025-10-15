Слабое место Трампа: красотку-внучку главы США по ночам стерегут спецслужбы

Ко второму президентскому сроку Дональда Трампа его любимая внучка повзрослела, по-женски расцвела и теперь заставляет весь мир говорить о себе, делая намеки о будущей политической карьере и, возможно, борьбе за кресло президента США.
Внучка включила деду русский рэп.
На днях 18-летняя Кай Мэдисон Трамп опубликовала видео, где она со знаменитым дедушкой играет в гольф. Шикарная подтянутая фигура, пластика движений и харизма внучки Дональда Трампа моментально привлекли внимание подписчиков соцсетей.
Особый штрих видео — музыкальный фон в виде рэпа на русском языке. Видео смонтировано под песню «Не расслабляйся» казахстанского артиста Скриптонита. Русскоязычных комментариев на странице внучки Трампа теперь не сосчитать.
Кроме того, недавно Кай вместе с дедом обсуждала международные темы в своём YouTube-шоу «1 on 1 with Kai», где Трамп упомянул надежду на завершение конфликта между Россией и Украиной. Девушка комментариев не давала, но её внимание к серьезным темам показывает — барышня готовится к значимой роли в публичной жизни.
Уже начала выступать на собраниях партии Трампа.
Когда Кай исполнилось 18 она выступила на съезде Республиканском национальном конвенте, поддерживающим Трампа на выборах.
Девушка сказала с трибуны, что «много людей заставили моего деда пройти через ад, но он всё ещё стоит».
Аналитики и источники в Республиканской партии называют Кай важнейшим инфлюенсером, чей политический потенциал огромен. По их словам, через несколько лет она способна заменить Трампа.
Российский политолог Дмитрий Дробницкий считает, что пока рано делать такие выводы.
«Политическая карьера Кай? Думаю, никто так далеко не задумывался, даже сам Трамп. В 2024—2025 годах она несколько раз появлялась в медиа, родители дали добро на то, чтобы сделать ее публичной фигурой. Вообще, показ семей, включая детей и внуков, — это вполне себе традиция в США, чтобы продемонстрировать, какие это хорошие и живые люди. Это просто политтехнология», — отметил эксперт в комментарии aif.ru.
Любимица Трампа.
У Дональда Трампа 11 внуков, но он обожает Кай и часто выделяет её на фоне других. Она родилась в 2007 году и стала первым внуком в семье. Для Трампа это было событие, о котором он говорил публично: «Я теперь дедушка, и это прекрасно». Кай — первая и особенная внучка, с которой он, по его словам, «познакомился в первую же минуту после рождения».
Их связь особенно ярко проявляется через гольф и общение:
«Он звонит даже во время уроков, чтобы поговорить о гольфе,» — рассказывала девушка.
В видео 2025 года видно, как они шутят и обнимаются на поле.
Дали имя в честь прадеда-джазмена.
Имя Кай было выбрано в честь прадеда Трампа — датского джазового музыканта Кая Эванса, что подчеркивает связь с семейными традициями.
Высокая, с модельной внешностью внучка президента США выбирает не подиумы, а спорт.
Фанаты отмечают её как humble и sweet (скромная и милая), отмечая, что юная девушка не боится выражать консервативные взгляды.
«Она носит президентство деда как знак почёта» — отмечают журналисты британского The Daily Mail.
Главное хобби — гольф, унаследованный от деда. Кай и Трамп часто играют вместе, спорят о мячах и смеются на поле.
В 2025 году Кай учится в Университете Майами и совмещает учёбу с активной спортивной и медийной жизнью.
Она ведёт блог, делится видео из Белого дома и с инаугураций, становясь единственным голосом зумеров на таких мероприятиях.
При этом, девушка выступает на топ-уровне как гольфистка, участница Ryder Cup (одно из самых престижных и знаменитых соревнований по гольфу в мире, проходящее раз в два года.).
Под охраной агентов Секретной службы днем и ночью.
В одном из видео она упомянула, что круглосуточная защита офицеров Секретной службы безопасности, которая охраняет семью президента, может быть «тяжелой», особенно когда она учится в старшей школе и желает больше личной жизни, но признает, что ей, возможно, придется смириться.
Офицеры секретной спецслужбы Secret Service ограничивают её жизнь и приватность.
Случаи попыток нарушить охрану уже были. Однажды человек пытался попасть на территорию Mar-a-Lago, заявив, что хочет «жениться на Кай». Эти инциденты показывают, что защита — реальная, а не символическая.
Мечты создать династию, как у Бушей, могут сломать Трампа.
По словам политолога Дмитрия Дробницкого, огромная семья Трампа стала его главным козырем во время политической турбулентности между первым и вторым президентскими сроками.
«На самом деле семья Трампа очень большая и довольно дружная. Она сыграла огромную роль. Сыновья Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп, младший сын Бэррон. Также их жены, включая Лару Трамп, жену Эрика. Конечно же, Джаред Кушнер — муж Иванки …. Все они представляют мощнейший сплоченный клан. Это люди, которые постоянно за него выступают, агитируют, пишут… Это довольно крепкая семья, и это один из немногих случаев, когда, несмотря на большое давление, врагам Трампа не удалось обнаружить никаких трещин», — говорит политолог.
Ранее депутат Госдумы, член Комитета по международным делам Мария Бутина, которая несколько лет жила в США и общалась с представителями Республиканской партии, рассказывала aif.ru, что Трамп также выделяет своего младшего сына Бэррона и видит его одним из главных наследников.
Нынешний президент США способен замахнуться на то, чтобы попытаться создать президентскую династию подобно Бушам, отметил Дмитрий Дробницкий. Однако это вызовет огромную волну возмущения, которая, в результате, может сломать Трампа, отмечает эксперт.