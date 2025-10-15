Слабое место Трампа: красотку-внучку главы США по ночам стерегут спецслужбы

У Дональда Трампа 11 внуков, но он обожает Кай и часто выделяет её на фоне других. Она родилась в 2007 году и стала первым внуком в семье. Для Трампа это было событие, о котором он говорил публично: «Я теперь дедушка, и это прекрасно». Кай — первая и особенная внучка, с которой он, по его словам, «познакомился в первую же минуту после рождения».