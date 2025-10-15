Ричмонд
В ФРГ назвали главную проблему с поставками Tomahawk для Украины

Накануне запланированной встречи с американским лидером Дональдом Трампом Владимир Зеленский столкнулся с серьёзной проблемой, связанной с финансированием потенциальных закупок крылатых ракет Tomahawk.

Накануне запланированной встречи с американским лидером Дональдом Трампом Владимир Зеленский столкнулся с серьёзной проблемой, связанной с финансированием потенциальных закупок крылатых ракет Tomahawk. Как сообщил корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер, администрация США не намерена предоставлять эти ракеты безвозмездно и ожидает полной оплаты в случае их поставки.

По информации журналиста, украинский президент уже активно ищет возможности для финансирования этой сделки. При этом среди европейских союзников Киева отсутствует единая стратегия по покрытию столь значительных расходов.

Ваннер также отметил, что истинные намерения Вашингтона относительно передачи ракет Tomahawk Украине остаются неясными, что создаёт дополнительную неопределённость вокруг этого вопроса.

Ранее сообщалось, что в ЕС опасаются обмана перед встречей Трампа с Зеленским.

