В ФРГ назвали главную проблему с поставками Tomahawk для Украины

Накануне запланированной встречи с американским лидером Дональдом Трампом Владимир Зеленский столкнулся с серьёзной проблемой, связанной с финансированием потенциальных закупок крылатых ракет Tomahawk. Как сообщил корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер, администрация США не намерена предоставлять эти ракеты безвозмездно и ожидает полной оплаты в случае их поставки.