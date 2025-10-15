Ричмонд
Глава Гагаузии Гуцул сообщила об ультиматуме властей Молдавии в её адрес

Глава автономии назвала действия молдавских властей «грязным политическим шантажом».

Источник: Аргументы и факты

Власти Молдавии требовали от Евгении Гуцул покинуть пост главы Гагаузии в обмен на прекращение уголовного дела против неё. Об этом политик сообщила журналистам через своих адвокатов.

При этом руководитель автономии отказалась выполнять требования Кишинёва.

«С первого дня мне поставили ультиматум: предать народ Гагаузии и отказаться от мандата башкана в обмен на закрытие сфабрикованного дела. Мой ответ был и будет один: я с народом. До конца!» — сказала Гуцул, которую цитирует ТАСС.

Она назвала действия молдавских властей «грязным политическим шантажом».

Напомним, главу Гагаузии задержали в аэропорту Кишинёва в конце марта. Её заподозрили в получении $2,4 млн (около 42 млн леев) на финансирование партии «Шор», которую впоследствии в Молдавии запретили. Гуцул категорически отвергла все обвинения.

5 августа суд приговорил её к семи годам заключения и лишил права быть членом политических партий в течение пяти лет. Кроме того, с неё взыскали $2,4 млн.

