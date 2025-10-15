Глава Гагаузии Гуцул сообщила об ультиматуме властей Молдавии в её адрес

«С первого дня мне поставили ультиматум: предать народ Гагаузии и отказаться от мандата башкана в обмен на закрытие сфабрикованного дела. Мой ответ был и будет один: я с народом. До конца!» — сказала Гуцул, которую цитирует ТАСС.