В посольстве КНР призвали США изменить подход к переговорам

Пекин ожидает от Вашингтона проявления искренности и готовности к равноправному диалогу.

Источник: Аргументы и факты

США не могут одновременно призывать Китай к переговорам и угрожать ему новыми ограничительными мерами — такой подход является ошибочным и требует пересмотра. Об этом в комментарии РИА Новости заявил пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

По его словам, подобная риторика противоречит духу конструктивного взаимодействия между странами и не способствует укреплению доверия.

Дипломат подчеркнул, что Пекин ожидает от Вашингтона проявления искренности и готовности к равноправному диалогу. Он добавил, что основная цель контактов должна заключаться в поиске взаимоприемлемых решений и укреплении стабильных, здоровых отношений между двумя державами.

Представитель китайского посольства напомнил, что сотрудничество между странами приносит пользу обеим сторонам, тогда как конфронтация вредит всем. Он подчеркнул, что прошлые раунды торгово-экономических консультаций доказали возможность достижения компромиссов на основе взаимного уважения и равенства.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введет тарифы в 100% на продукцию из Китая «сверх пошлин, которые КНР платит сейчас».

