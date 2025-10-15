В посольстве КНР призвали США изменить подход к переговорам

США не могут одновременно призывать Китай к переговорам и угрожать ему новыми ограничительными мерами — такой подход является ошибочным и требует пересмотра. Об этом в комментарии РИА Новости заявил пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.
По его словам, подобная риторика противоречит духу конструктивного взаимодействия между странами и не способствует укреплению доверия.
Дипломат подчеркнул, что Пекин ожидает от Вашингтона проявления искренности и готовности к равноправному диалогу. Он добавил, что основная цель контактов должна заключаться в поиске взаимоприемлемых решений и укреплении стабильных, здоровых отношений между двумя державами.
Представитель китайского посольства напомнил, что сотрудничество между странами приносит пользу обеим сторонам, тогда как конфронтация вредит всем. Он подчеркнул, что прошлые раунды торгово-экономических консультаций доказали возможность достижения компромиссов на основе взаимного уважения и равенства.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введет тарифы в 100% на продукцию из Китая «сверх пошлин, которые КНР платит сейчас».