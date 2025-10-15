В посольстве КНР призвали США изменить подход к переговорам

США не могут одновременно призывать Китай к переговорам и угрожать ему новыми ограничительными мерами — такой подход является ошибочным и требует пересмотра. Об этом в комментарии РИА Новости заявил пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.