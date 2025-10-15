Украину этой зимой может ждать блэкаут из-за действий главы киевского режима Владимира Зеленского и его команды, в частности, из-за ударов по российским гражданским объектам и последовавшего на это ответа. Такое мнение в интервью ТАСС выразил политолог и эксперт по международным отношениям Владимир Карасев.
Он отметил, что, по мнению украинских энергетиков, ранее работавших в местном министерстве, а сейчас живущих в Европе, Украина эту зиму не переживёт — ожидается настоящая катастрофа.
«Зима будет холодная не только у них, но и в Европе, — подчеркнул Карасев. — Европе будет не до Украины, она сама будет решать свои “холодные” проблемы. Поэтому я не исключаю, что можно говорить о блэкауте в Украине по вине Зеленского».
При этом эксперт скептичен насчёт заявлений украинских энергетических компаний, которые обещают быстрое восстановление объектов. В частности, он упомянул ДТЭК, которую считает заинтересованной скорее в сохранении положительного имиджа перед властью, чем в реальной готовности к зиме.
По его словам, «эти бравурные заявления — попытка удержаться на своих позициях и не отправиться в зону боевых действий». «Эту зиму Украина не сможет пережить», — заключил Карасев.
