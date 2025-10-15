Ричмонд
Лукашенко поздравил работников фармацевтической и микробиологической промышленности с профессиональным праздником

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников фармацевтической и микробиологической промышленности с профессиональным праздником. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: БЕЛТА

«Устойчивое развитие фармацевтической и микробиологической промышленности является значимым фактором сохранения здоровья нации — одной из ключевых составляющих независимости и безопасности страны», — говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что благодаря кропотливому каждодневному труду слаженного коллектива, обладающего серьезными научными знаниями и практическим опытом, создаются эффективные и доступные лекарственные средства, которым доверяют не только в Беларуси, но и за ее пределами.

«Убежден, что и в дальнейшем ваши верность профессии, ответственность и целеустремленность будут способствовать результативной работе отрасли и выполнению всех поставленных задач», — подчеркнул глава государства.

Президент пожелал работникам фармацевтической и микробиологической промышленности здоровья, мира, благополучия и успехов в нелегком труде на благо родной Беларуси.

Поздравление Президента работникам фармацевтической и микробиологической промышленности.

Работникам фармацевтической и микробиологической промышленности.

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с профессиональным праздником.

Устойчивое развитие фармацевтической и микробиологической промышленности является значимым фактором сохранения здоровья нации — одной из ключевых составляющих независимости и безопасности страны.

Благодаря кропотливому каждодневному труду слаженного коллектива, обладающего серьезными научными знаниями и практическим опытом, создаются эффективные и доступные лекарственные средства, которым доверяют не только в нашей стране, но и за ее пределами.

Убежден, что и в дальнейшем ваши верность профессии, ответственность и целеустремленность будут способствовать результативной работе отрасли и выполнению всех поставленных задач.

Желаю вам здоровья, мира, благополучия и успехов в вашем нелегком труде на благо родной Беларуси.

Александр Лукашенко,

15 октября 2025 года.

