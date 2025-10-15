Объяснено, зачем Украине на самом деле нужны ракеты Tomahawk

Жарихин отметил, что для Зеленского не столь важен объём передаваемых вооружений — достаточно одного запуска ракеты по российской территории, чтобы спровоцировать резкий разрыв отношений между Россией и США, включая Трампа и Владимира Путина. Эксперт подчеркнул, что для главы Украины эта встреча может стать одной из последних возможностей склонить Трампа к невозвратимому шагу.