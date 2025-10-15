Правительство Иркутской области возглавит губернатор Игорь Кобзев

Вы знаете, что я часто говорю, что для меня власть — это не привилегия, а в первую очередь ответственность, — сказал Игорь Кобзев, обращаясь к депутатам. — Именно понимание этой полноты и стало основой моего решения возглавить правительство региона. Сейчас это будет моя персональная ответственность. В ближайшее время мы внесем изменения в Устав области, которые предусматривают совмещение должностей губернатора и председателя правительства. Эта мера позволит централизовать оперативное управление, исключить разночтения и принятие решений. Данное решение было предварительно детально обсуждено в администрации президента и с полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе Анатолием Анатольевичем Серышевым. Региону как никогда нужны наше единство, твердость и сплоченность.