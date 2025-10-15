Правительство Иркутской области возглавит губернатор Игорь Кобзев

Вы знаете, что я часто говорю, что для меня власть — это не привилегия, а в первую очередь ответственность, — сказал Игорь Кобзев, обращаясь к депутатам. — Именно понимание этой полноты и стало основой моего решения возглавить правительство региона. Сейчас это будет моя персональная ответственность. В ближайшее время мы внесем изменения в Устав области, которые предусматривают совмещение должностей губернатора и председателя правительства. Эта мера позволит централизовать оперативное управление, исключить разночтения и принятие решений. Данное решение было предварительно детально обсуждено в администрации президента и с полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе Анатолием Анатольевичем Серышевым. Региону как никогда нужны наше единство, твердость и сплоченность.
Глава Приангарья также сообщил о кадровых изменениях, которые произойдут в правительстве региона. Первым заместителем председателя правительства Иркутской области было предложено назначить Андрея Соковикова (до этого он работал главным федеральным инспектором по Республике Хакасия). На сессии Заксобрания областные парламентарии согласовали его кандидатуру. Кроме этого, Игорь Кобзев рассказал, что еще одним заместителем председателя правительства станет вице-спикер областного парламента Наталья Дикусарова — на новую должность ее планируется назначить до конца года. Заместителем председателя правительства Приангарья по экономическим вопросам станет Андрей Анчугин, новым министром финансов назначат Екатерину Багайникову.
С учетом сложившейся ситуации новая команда правительства должна сформировать эффективный комплекс антикризисных мер, позволяющий ускорить рост экономики. Это прямая задача и ответственность экономического и финансового блока. Повторюсь, прежде всего нам нужны быстрые и эффективные решения о диверсификации экономики и наращивании доходной базы, — подчеркнул в своем выступлении губернатор.