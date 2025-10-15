Роман Колесов согласован на должность первого замгубернатора Иркутской области

«Роман Андреевич Колесов уже не первый год работает в этой должности, курирует разные направления и обеспечивает взаимодействие Губернатора с федеральными и региональными органами государственной власти. Он проявил себя как профессионал высокого уровня. Высокая компетентность и опыт, безусловно, будут полезны для работы Правительства региона в интересах жителей Иркутской области», — сказал Игорь Кобзев.