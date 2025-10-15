Роман Колесов согласован на должность первого замгубернатора Иркутской области

Ранее кандидатуру внес в областной парламент глава региона Игорь Кобзев.
«Роман Андреевич Колесов уже не первый год работает в этой должности, курирует разные направления и обеспечивает взаимодействие Губернатора с федеральными и региональными органами государственной власти. Он проявил себя как профессионал высокого уровня. Высокая компетентность и опыт, безусловно, будут полезны для работы Правительства региона в интересах жителей Иркутской области», — сказал Игорь Кобзев.
Напомним, Роман Колесов работает в должности первого заместителя Губернатора Иркутской области с 16 февраля 2022 года. Сейчас, как и ранее, он будет курировать различные значимые направления деятельности. В том числе по прохождению пожароопасного сезона, паводков, зимнего отопительного сезона. Также будет вести работу и по экономическим вопросам, включая установление международных связей. Продолжит взаимодействие с правоохранительными органами.
Кроме того, Роман Колесов продолжает курировать деятельность Фонда капремонта многоквартирных домов региона. Он возглавляет большое количество различных рабочих групп, включая вопросы исполнения национальных проектов, контрольно-надзорной деятельности, безопасности дорожного движения и другие, сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Иркутской области.