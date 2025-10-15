Новым врио начальника Росгвардии Самарской области стал Сергей Абрамов

В Самарской области назначили нового руководителя Росгвардии, его представил губернатор Вячеслав Федорищев. Этот пост занял Сергей Абрамов, пока он является врио начальника.
«Полковник полиции. Проходил службу на различных должностях в МВД России и Росгвардии», — так охарактеризовал Сергея Абрамова Вячеслав Федорищев.
В июле 2024 года Сергея Абрамова назначили замначальника управления — начальником Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Ставропольскому краю. А на днях — перевели в Самарскую область. Напомним, то Евгений Панков, ранее руководивший самарской Росгвардией, перешел на работу в Курскую область.