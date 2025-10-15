Ричмонд
Новые боестолкновения случились на границе Пакистана и Афганистана

Силы талибов* и пакистанские пограничники вновь устроили перестрелку на границе в афганской провинции Нангархар. Об этом сообщают пакистанские телеканалы со ссылкой на вооружённые силы.

Источник: Life.ru

Пакистан нанёс удары в ответ на неспровоцированную атаку в округе Куррам провинции Хайбер-Пахтунхва. В результате был уничтожен один блокпост и танковая огневая позиция.

Напомним, обострение на границе двух стран началось 9 октября, когда руководство Талибана* обвинило Пакистан в нанесении авиаударов по Кабулу и восточному рынку. Боевые действия продолжились в районе афганской провинции Гильменд. Стороны сообщают о больших потерях в станах друг друга.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* Деятельность движения запрещена в соответствии с решением ООН.

