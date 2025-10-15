Ричмонд
Котенок: бойцы РФ прорвались в микрорайон Молодежный в Мирнограде

По информации военкора, российские военные зашли на территорию микрорайона, воспользовавшись условиями ограниченной видимости.

Источник: Аргументы и факты

Российским бойцам удалось прорваться на территорию микрорайона Молодежного в Мирнограде, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

«Подразделения ГрВ “Центр” воспользовались условиями ограниченной видимости и применения БпЛА, прорвались из Балагана в микрорайон Молодежный Мирнограда», — написал он.

Напомним, Минобороны РФ объявило о переходе под контроль российских войск села Балаган во вторник. По словам военкора Александра Коца, наступая из освобожденного села, подразделения РФ смогут рассечь Мирноград на две части.

Ранее сообщалось о взятии под контроль российскими военными северных кварталов Мирнограда.

