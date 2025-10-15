Котенок: бойцы РФ прорвались в микрорайон Молодежный в Мирнограде

Российским бойцам удалось прорваться на территорию микрорайона Молодежного в Мирнограде, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.
«Подразделения ГрВ “Центр” воспользовались условиями ограниченной видимости и применения БпЛА, прорвались из Балагана в микрорайон Молодежный Мирнограда», — написал он.
Напомним, Минобороны РФ объявило о переходе под контроль российских войск села Балаган во вторник. По словам военкора Александра Коца, наступая из освобожденного села, подразделения РФ смогут рассечь Мирноград на две части.
Ранее сообщалось о взятии под контроль российскими военными северных кварталов Мирнограда.
