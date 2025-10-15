Ричмонд
В Омске пенсии и пособия перечислят досрочно в ноябре

Из-за Дня народного единства и переносов выходных в ноябре деньги придут раньше обычного.

Источник: Om1 Омск

В ноябре график социальных выплат в России изменится: часть пособий и пенсий зачислят досрочно в связи с праздником Днём народного единства и переносом выходных.

По данным «Известий», сроки перечисления детских пособий сдвинуты на 1 ноября, ежемесячной выплаты из маткапитала — на 5 ноября. 7 ноября деньги получат работающие родители детей до 1,5 года. Пенсии также обещают перечислить досрочно.

Если дата выплаты выпадает на праздники или выходные, средства, как правило, поступают в последний рабочий день до них.