В Омске пенсии и пособия перечислят досрочно в ноябре

В ноябре график социальных выплат в России изменится: часть пособий и пенсий зачислят досрочно в связи с праздником Днём народного единства и переносом выходных.
По данным «Известий», сроки перечисления детских пособий сдвинуты на 1 ноября, ежемесячной выплаты из маткапитала — на 5 ноября. 7 ноября деньги получат работающие родители детей до 1,5 года. Пенсии также обещают перечислить досрочно.
Если дата выплаты выпадает на праздники или выходные, средства, как правило, поступают в последний рабочий день до них.