Образовательное и научное сотрудничество России и КНР обсуждают в Хабаровске

В течение двух дней в Хабаровске будет проходить XIV Форум ректоров вузов Дальнего Востока и Сибири Российской Федерации и Северо-Восточных регионов Китайской Народной Республики. Участие в нём принимают более 150 руководителей и представителей университетов России и Китая, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Приветствуя участников, вице-губернатор Хабаровского края Артем Мельников отметил, что форум — отличная возможность укрепить сотрудничество в подготовке квалифицированных кадров и развитии технологий между нашими странами.
В программе мероприятия запланированы пленарные заседания и дискуссии, во время которых участники обсудят образовательное и научное сотрудничество двух стран, в том числе трансграничное взаимодействие вузов РФ и КНР в области науки и инноваций, интеграции промышленности и образования, эффективные инструменты обеспечения качества подготовки специалистов.
— Сегодня российско-китайское сотрудничество развивается по многим направлениям. Возрастает роль совместных образовательных программ и форм подготовки, в том числе создание международных сетевых программ по перспективным направлениям. Для этого требуется углубленная профессионализация обучения в области новых технологий и перспективных направлений развития прикладных наук. Нужны новые формы совместной подготовки студентов, более широкое использование форм онлайн обучения, создание совместных онлайн программ для обеспечения взаимного доступа к высококачественным образовательным ресурсам и более эффективной подготовки квалифицированных специалистов, — отметил ректор Тихоокеанского государственного университета Юрий Марфин.
В первый день работы форума заключены соглашения о сотрудничестве между вузами России и Китая о подготовке инженерных кадров высокого уровня, создании аналитического центра и реализации образовательной программы в сетевой форме.