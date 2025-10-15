Образовательное и научное сотрудничество России и КНР обсуждают в Хабаровске

— Сегодня российско-китайское сотрудничество развивается по многим направлениям. Возрастает роль совместных образовательных программ и форм подготовки, в том числе создание международных сетевых программ по перспективным направлениям. Для этого требуется углубленная профессионализация обучения в области новых технологий и перспективных направлений развития прикладных наук. Нужны новые формы совместной подготовки студентов, более широкое использование форм онлайн обучения, создание совместных онлайн программ для обеспечения взаимного доступа к высококачественным образовательным ресурсам и более эффективной подготовки квалифицированных специалистов, — отметил ректор Тихоокеанского государственного университета Юрий Марфин.