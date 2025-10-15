Ричмонд
Лукашенко утвердил изменения в правах граждан Беларуси и России

Лукашенко утвердил законы о ратификации договоров с Россией.

Источник: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал законы о ратификации международных договоров с Россией, сообщила пресс-служба президента.

Один из утвержденных законов связан с правами граждан Беларуси и России. В частности, белорусским лидером подписан протокол о внесении изменений в договор между Беларусью и Россией о равных правах граждан (от 25 декабря 1998-го).

Реализация документа, как отмечено, обеспечит обоюдно белорусам и россиянам, которые постоянно проживают на территории другой страны, участвовать в местных выборах, в том числе избирать и быть избранными в органы местного самоуправления.

Также Лукашенко подписал соглашение между Беларусью и Россией о мерах по взаимозащите граждан от необоснованного преследования иностранными государствами и международными органами юстиции. Предмет соглашения — в защите граждан, в том числе действующих или бывших должностных лиц, от необоснованного преследования третьими сторонами. Документ принят «с учетом тенденции по политизации международных судебных органов и иных международных механизмов уголовной юстиции».

