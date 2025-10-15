Лукашенко утвердил изменения в правах граждан Беларуси и России

Также Лукашенко подписал соглашение между Беларусью и Россией о мерах по взаимозащите граждан от необоснованного преследования иностранными государствами и международными органами юстиции. Предмет соглашения — в защите граждан, в том числе действующих или бывших должностных лиц, от необоснованного преследования третьими сторонами. Документ принят «с учетом тенденции по политизации международных судебных органов и иных международных механизмов уголовной юстиции».